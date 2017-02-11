Радник міністра АТО сказав, коли Україна поверне окуповані території на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна поверне окуповані території Донецької і Луганської областей в найближчі рік-півтора, коли їхнє утримання стане занадто дорогим для Росії. Про це в ефірі телеканалу “Еспрессо TV” заявив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, передає УНН.
“Ми вважаємо, що найближчим часом за рік-півтора, ми повернемо цю територію. У найближчі рік-півтора її утримання стане надто дорогим для Російської Федерації”, — сказав Ю.Гримчак.
Він також зазначив, що Україна робить все можливе, щоб повернути людей з окупованих територій в культурну, фінансову та інші сфери в Україні.
“Ми в грудні або листопаді постановою Кабміну збільшили масу вантажу, який може перевозити один чоловік, до 75 кг. Що зробив Захарченко і компанія? Вони зменшили до 50 кг з іншого боку”, — сказав Ю.Гримчак.