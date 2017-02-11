Советник министра АТО сказал, когда Украина вернет оккупированные территории на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора, когда их содержание станет слишком дорогим для России. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо TV" заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, передает УНН.
"Мы считаем, что в ближайшее время год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет слишком дорогим для Российской Федерации ", - сказал Ю.Гримчак.
Он также отметил, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы в Украине.
"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили массу груза, который может перевозить один человек, до 75 кг. Что сделал Захарченко и компания? Они уменьшили до 50 кг с другой стороны ", - сказал Ю.Гримчак.