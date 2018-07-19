Радник Макрона скоїв напад на людину

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Олександр Беналля, який є радником французького президента Еммануеля Макрона, побив учасника першотравневої демонстрації у Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Le Monde.

Відзначається, що в розпорядженні видання знаходиться відеозапис, на якій Беналля в шоломі напав на маніфестанта на площі Контрескарп. На записі видно, як він валить молоду людину на землю, кілька разів б’є її та йде.

За словами керівника апарату Макрона Патріка Строда, людина в шоломі дійсно Беналля. Після інциденту він був на два тижні відсторонений від роботи, а в даний час займається забезпеченням безпеки на заходах, які проводить Єлисейський палац.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб уточнив кількість затриманих поліцією маніфестантів під час масових протестів у Парижі на початку травня. За його словами, заарештовано 109 осіб. За даними поліції, у щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.

Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald’s. Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.

Згідно з попередніми даними, завдано збитків 31 магазину, розгромлено СТО Renault і автошколу, спалено шість автомобілів, знищено декілька стоянок з велосипедами і автобусних зупинок, розбито рекламні щити. Під час сутичок між протестувальниками і силами правопорядку поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

У результаті протестів поранення отримали чотири особи, одна з яких — боєць спецпідрозділу поліції.

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