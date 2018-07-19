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Советник Макрона совершил нападение на человека

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Le Monde.

Отмечается, что в распоряжении издания находится видеозапись, на которой Беналля в шлеме напал на манифестанта на площади Контрэскарп. На записи видно, как он валит молодого человека на землю, несколько раз бьет его и уходит.

По словам руководителя аппарата Макрона Патрика Строда, человек в шлеме действительно Беналля. После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.

Напомним, министр внутренних дел Франции Жерар Колломб уточнил количество задержанных полицией манифестантов во время массовых протестов в Париже в начале мая. По его словам, арестованы 109 человек. По данным полиции, в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald’s. Кроме того, в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а стены расписаны граффити.

Согласно предварительным данным, нанесен ущерб 31 магазина, разгромлено СТО Renault и автошколу, сожжено шесть автомобилей, уничтожено несколько стоянок с велосипедами и автобусных остановок, разбиты рекламные щиты. Во время столкновений между протестующими и силами правопорядка полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В результате протестов ранения получили четыре человека, один из которых — боец ​​спецподразделения полиции.

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