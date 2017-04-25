Радник голови МВС: жодна поліцейська місія на Донбасі на сьогодні нереальна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогодні немає перспективи введення на Донбас поліцейської місії ОБСЄ або миротворчої місії ООН. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Можу, на жаль, констатувати, що ніяка поліцейська місія станом на сьогодні нереальна. Ми порахували,.. тільки на охорону виборчих дільниць, якщо, умовно кажучи, прогнозувати якісь там вибори, - 20 тисяч. А взагалі - до 36 (тис. осіб - ред.)", - сказав З.Шкіряк.
З його слів, зокрема, є питання фінансування такої місії.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко під час розмови з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.
У Кремлі заявили, що в питанні розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН рішення треба приймати з урахуванням думки ватажків "ЛНР" і "ДНР".