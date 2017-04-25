Советник главы МВД: ни одна полицейская миссия на Донбассе сегодня нереальна

"Могу, к сожалению, констатировать, что никакая полицейская миссия на сегодня нереальна. Мы посчитали, .. только на охрану избирательных участков, если, условно говоря, прогнозировать какие-то выборы, - 20 тысяч. А вообще - до 36 (тыс. человек - ред.)", - сказал З.Шкиряк.

По его словам, в частности, возникает вопрос финансирования такой миссии.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко во время разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

В Кремле заявили, что в вопросе размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН решения надо принимать с учетом мнения главарей "ЛНР" и "ДНР".