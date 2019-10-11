Радник держсекретаря США Майкл Маккінлі подав у відставку через справу щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Старший радник держсекретаря США Майкл Маккінлі подав у відставку в зв’язку з “нездатністю Майкла Помпео захистити співробітників, пов’язаних зі справою в Україні”. Про це в п’ятницю повідомила газета The Washington Post, пише УНН.
За її даними, Маккінлі був розчарований недостатньою підтримкою з боку держсекретаря тих дипломатів, які були пов’язані зі справою про ймовірний тиск на владу України з боку США і були викликані для дачі показань у рамках процедури імпічменту президенту США Дональда Трампа. Особливо Маккінлі був стурбований відставкою посла США в Україні Марі Йовановіч після звинувачення з боку ЗМІ в її нелояльності уряду. Адвокат Трампа Рудольф Джуліані тоді заявив, що американський лідер попросив Помпео її звільнити.
Майкл Маккінлі не був безпосередньо пов’язаний з порядком денним в Україні. В різний час він був послом США в Афганістані, Колумбії, Перу і Бразилії. Останнім часом він був тісно пов’язаний з міжнародними відносинами з Венесуелою, Мексикою і Афганістаном.
Як писав УНН напередодні, два помічники Джуліані, які допомогали чинити тиск на Україну — заарештовані поліцією.