Радикальна партія виступила за зняття мораторію на перевірки бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні відсутня потреба на продовження дії мораторію на перевірки бізнесу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, коментуючи заклик Президента України Петра Порошенка продовжити дію заборони у наступному році, передає УНН.
Він нагадав, що мораторій на перевірки бізнесу був впроваджений в Україні із ініціативи РПЛ з метою захисту малого бізнесу.
"Але ж не можна насаджувати в країні анархію! Коли анархія та безконтрольність – падають будинки, люди масово отруюються неякісними продуктами, діти гинуть у пожежі в дитячих таборах", - написав він.
О.Ляшко зазначив, що з 1 січня 2018 року в Україні вступає у дію нова система держнагляду й контролю. Відтак, потреба у продовженні мораторію нівельована, зазначив лідер РПЛ.
"Нова система містить низку революційних новацій, які повністю знімають потребу у продовжені мораторію: презумпція правомірності дій підприємця, обмеження частоти та тривалості перевірок, повна прозорість перевірок для суспільства на веб-сайті ДРС, заборона на повторні перевірки за тим же фактом, мінімальна санкція при першому порушенні.
Треба боротись з корупцією та бюрократією, але це не означає створювати хаос! Державний контроль має бути бути прозорим, необтяжливим та справедливим", - написав він.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу з серпня 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.
За скасування мораторію на перевірки виступили вже чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.
Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить їм позбавити ліцензій псевдоутилізаторів токсичних відходів. Скасувати мораторій закликала уряд також Екологічна ліга.