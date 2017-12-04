Радикальна партія виступила за зняття мораторію на перевірки бізнесу

КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні відсутня потреба на продовження дії мораторію на перевірки бізнесу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, коментуючи заклик Президента України Петра Порошенка продовжити дію заборони у наступному році, передає УНН.