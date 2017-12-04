Радикальная партия выступила за снятие моратория на проверки бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине отсутствует необходимость продолжения действия моратория на проверки бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, комментируя призыв Президента Украины Петра Порошенко продлить действие запрета в следующем году, передает УНН.
Он напомнил, что мораторий на проверки бизнеса был внедрен в Украине по инициативе РПЛ с целью защиты малого бизнеса.
"Но нельзя насаждать в стране анархию! Когда анархия и бесконтрольность - падают дома, люди массово травятся некачественными продуктами, дети погибают при пожаре в детских лагерях", - написал он.
Ляшко отметил, что с 1 января 2018 года в Украине вступает в действие новая система госнадзора и контроля. Следовательно, потребность в продлении моратория нивелирована, отметил лидер РПЛ.
"Новая система содержит ряд революционных новаций, которые полностью снимают необходимость в продолжении моратория: презумпция правомерности действий предпринимателя, ограничения частоты и продолжительности проверок, полная прозрачность проверок для общества на сайте ГРС, запрет на повторные проверки по тем же фактам, минимальная санкция при первом нарушении.
Надо бороться с коррупцией и бюрократией, но это не значит создавать хаос! Государственный контроль должен быть быть прозрачным, необременительным и справедливым", - написал он.
Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса с августа 2014 года. Однако эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.
За отмену моратория на проверки выступили уже четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.
Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит им лишить лицензий псевдоутилизаторов токсичных отходов. Отменить мораторий призвала правительство также Экологическая лига.