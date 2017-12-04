Радикальная партия выступила за снятие моратория на проверки бизнеса

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине отсутствует необходимость продолжения действия моратория на проверки бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, комментируя призыв Президента Украины Петра Порошенко продлить действие запрета в следующем году, передает УНН.