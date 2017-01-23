Радикал С.Рибалка звинуватив ГПУ у виконанні політичного замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат від “Радикальної партії”, голова банківського комітету ВРУ Сергій Рибалка прокоментував розслідування Генеральної прокуратури України з приводу своєї е-декларації. За словами політика, ГПУ “здійснює замовні розслідування, а влада намагається знищити його бізнес”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Розслідування, ініційоване проти мене Генпрокуратурою, — це виконання політичного замовлення на мою дискредитацію і нашої політичної команди. До обрання народним депутатом я багато працював у бізнесі і маю легальні доходи. І зараз створений моєю сім’єю бізнес дає робочі місця і достойну легальну зарплату тисячам українців.
Здійснюючи замовні переслідування, влада через прокуратуру намагається знищити цей бізнес, прирікаючи людей на безробіття і зубожіння”, — написав С. Рибалка.
Нагадаємо, за даними ГПУ, С.Рибалка не оподаткував понад 32 млн грн. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України.
Санкція вказаної статті Кримінального кодексу передбачає “позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна”.