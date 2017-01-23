Радикал С.Рыбалка обвинил ГПУ в выполнении политического заказа

"Расследование, инициированное против меня Генпрокуратурой, - это выполнение политического заказа по моей дискредитации и нашей политической команды. До избрания народным депутатом я много работал в бизнесе и имею легальные доходы. И сейчас созданный моей семьей бизнес дает рабочие места и достойную легальную зарплату тысячам украинцев.

Осуществляя заказные преследования, власть через прокуратуру пытается уничтожить этот бизнес, обрекая людей на безработицу и обнищание", - написал С.Рыбалка.

Напомним, по данным ГПУ, С.Рыбалка не обложил налогом более 32 млн грн. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает "лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".