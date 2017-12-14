"Радикал" Рибалка подорожує Штатами зі своєю подругою - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат від “Радикальної партії” Сергій Рибалка перебуває у Сполучених Штатах Америки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні у Вашингтоні провів цікаву зустріч у одному з найвпливовіших дослідницьких інститутів США Heritage Foundation. Обговорювали ситуацію в Україні та перебіг різних реформ", - написав він.
Нагадаємо, що за організацію свого попереднього візиту до Штатів Рибалка заплатив 30 тис. доларів лобістській компанії. За ці кошти фірма знайшла сенаторів, що були не проти зустрічі із українським нардепом.
Також нагадаємо, що дівчина Сергія Рибалки Анастасія Байбородіна, судячи з її фото у соцмережах, теж перебуває в Америці. Днями вона опублікувала світлини, на яких її із Рибалкою зображення транслювали великі рекламні борди на Манхеттені.
Лідеру "Радикалів" такі "понти" від Рибалки не сподобалися і він натякнув йому, як вважають політологи, на необхідність скласти мандат.
“Пропоную Сергію визначитися, чим далі займатися: чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати на Україну в моїй команді”, - написав Ляшко у Facebook.