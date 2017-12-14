"Радикал" Рыбалка путешествует Штатами со своей подругой - соцсети

"Сегодня в Вашингтоне провел интересную встречу в одном из самых влиятельных исследовательских институтов США Heritage Foundation. Обсуждали ситуацию в Украине и ход различных реформ", - написал он.

Напомним, что за организацию своего предыдущего визита в Штаты Рыбалка заплатил 30 тыс. долларов лоббистской компании. За эти средства компания нашла сенаторов, которые были не прочь встретиться с украинским нардепом.

Также напомним, что девушка Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина, судя по ее фото в соцсетях, тоже находится в Америке. На днях она опубликовала фотографии, на которых ее с Рыбалкой изображения транслировали большие рекламные борды на Манхэттене.

Лидеру "Радикалов" такие "понты" от Рыбалки не понравились и он намекнул ему, как считают политологи, на необходимость сдать мандат.

"Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматьс: или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко в Facebook.