"Радикал" Рыбалка путешествует Штатами со своей подругой - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка находится в Соединенных Штатах Америки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Вашингтоне провел интересную встречу в одном из самых влиятельных исследовательских институтов США Heritage Foundation. Обсуждали ситуацию в Украине и ход различных реформ", - написал он.
Напомним, что за организацию своего предыдущего визита в Штаты Рыбалка заплатил 30 тыс. долларов лоббистской компании. За эти средства компания нашла сенаторов, которые были не прочь встретиться с украинским нардепом.
Также напомним, что девушка Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина, судя по ее фото в соцсетях, тоже находится в Америке. На днях она опубликовала фотографии, на которых ее с Рыбалкой изображения транслировали большие рекламные борды на Манхэттене.
Лидеру "Радикалов" такие "понты" от Рыбалки не понравились и он намекнул ему, как считают политологи, на необходимость сдать мандат.
"Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматьс: или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко в Facebook.