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Радикал похвалився сотнею законопроектів: про ефективність промовчав

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. За чотири роки роботи у парламенті фракція Радикальної партії Олега Ляшка ініціювала понад 100 законопроектів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.

Радикал похвалився сотнею законопроектів: про ефективність промовчав

"Наша команда Радикальної партії ініціювала понад 100 важливих законопроектів, серед яких - важливі соціальні, економічні, безпекові ініціативи", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радикал Рибалка прогулює кожне четверте засідання ВР

При цьому, радикал не уточнив, яка кількість вказаних проектів ЗУ стала законами.

Додамо, що за даними порталу ВР, з початку року Рибалкою було зареєстровано 22 документи, проте жоден із них так і не став законом.

Раніше УНН повідомляв, що у 2017 році Рибалкою було зареєстровано понад 40 документів, і лише один законопроект у співавторстві з іншими нардепами став законом.

Також нагадаємо, за даними КВУ, Ляшко став найбільшим "спамером" Верховної Ради.

Голова КВУ Олексій Кошель з цього приводу зазначив, що три десятки народних депутатів фактично щотижня реєструють у парламенті нові законопроекти. У такому темпі, навіть маючи професійних помічників, нереально підготувати якісні законодавчі зміни. Адже вони потребують проведення консультацій із експертами, представниками профільних організацій та часто організацію фокус-груп для виявлення прогалин в законопроектах. Тому значна кількість таких "ініціатив" є швидше медіаприводами для того, щоб відзвітувати про свою "ефективність".

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