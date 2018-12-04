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Радикал похвастался сотней законопроектов: об эффективности промолчал

Киев • УНН

 • 7780 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. За четыре года работы в парламенте фракция Радикальной партии Олега Ляшко инициировала более 100 законопроектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка, передает УНН.

Радикал похвастался сотней законопроектов: об эффективности промолчал

"Наша команда Радикальной партии инициировала более 100 важных законопроектов, среди которых - важные социальные, экономические, оборонные инициативы", - написал он.

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При этом, радикал не уточнил, какое количество указанных проектов ЗУ стала законами.

Добавим, что по данным портала ВР, с начала года Рыбалкой было зарегистрировано 22 документа, однако ни один из них так и не стал законом.

Ранее сообщал УНН, что в 2017 году Рыбалкой было зарегистрировано более 40 документов, и только один законопроект в соавторстве с другими нардепами стал законом.

Также напомним, по данным КИУ, Ляшко стал самым большим "спамером" Верховной Рады.

Глава КИУ Алексей Кошель по этому поводу отметил, что три десятка народных депутатов фактически еженедельно регистрируют в парламенте новые законопроекты. В таком темпе, даже имея профессиональных помощников, невозможно подготовить качественные законодательные изменения. Ведь они требуют проведения консультаций с экспертами, представителями профильных организаций и часто организацию фокус-групп для выявления пробелов в законопроектах. Поэтому значительное количество таких "инициатив" является скорее медиаповодами для того, чтобы отчитаться о своей "эффективности".

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