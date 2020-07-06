Раді запропонували почати наступну сесію з 1 вересня

ukru
Ексклюзив
07:00 • 46678 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 67765 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 111741 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 158946 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 131801 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143458 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145706 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128810 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183029 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126187 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 94519 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 136431 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 117036 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 103426 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 103732 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 46623 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 67691 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 67920 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 126456 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 131018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

08:01 • 66 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102155 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103027 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120967 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137672 перегляди
Актуальне
Раді запропонували почати наступну сесію з 1 вересня

Раді запропонували почати наступну сесію з 1 вересня

Київ • УНН

 • 12831 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У парламенті зареєстрували проект постанови №3798 "Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". Відповідний документ оприлюднили на сайті ВР, передає УНН.

Так, проектом календарного плану пропонується розпочати четверту сесію ВР 1 вересня 2020 року, а закінчити — 22 січня 2021 року.

У документі зазначається, що на час проведення четвертої сесії парламенту дев’ятого скликання передбачається відвести 10 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів — для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні — для їхньої роботи з виборцями.

Окрім того, 10 годин Рада може приділити проведенню "години запитань до уряду".

Також наприкінці кожного місяця проектом календарного плану передбачено тиждень для роботи депутатів із виборцям. Водночас на останні два тижні грудня 2020 року пропонується запланувати роботу парламентарів у комітетах і з виборцями.

При цьому, згідно з додатком, перший робочий тиждень 2021 року (протягом 4-8 січня) депутати матимуть працювати у комітетах, а перше ж планерне засідання у новому році вони зможуть провести 12 січня.

Повідомляється, що при підготовці проекту, враховано графік проведення чергових сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи з 12 по 16 жовтня 2020 року та з 25 по 29 січня 2021 року, святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят.

Додамо, що відповідно до частини першої статті 10 закону "Про Регламент Верховної Ради України", чергові сесії парламенту, крім першої, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються, відповідно, не пізніше як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.

Нагадаємо, що наступний пленарний тиждень, згідно з календарним планом, має стати останнім у третій сесії ВР. Нардепи планують закінчити розгляд законопроекту про гральний бізнес у другому читанні, а також проголосувати за нового очільника Нацбанку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32