Раді запропонували почати наступну сесію з 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У парламенті зареєстрували проект постанови №3798 "Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". Відповідний документ оприлюднили на сайті ВР, передає УНН.
Так, проектом календарного плану пропонується розпочати четверту сесію ВР 1 вересня 2020 року, а закінчити — 22 січня 2021 року.
У документі зазначається, що на час проведення четвертої сесії парламенту дев’ятого скликання передбачається відвести 10 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів — для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні — для їхньої роботи з виборцями.
Окрім того, 10 годин Рада може приділити проведенню "години запитань до уряду".
Також наприкінці кожного місяця проектом календарного плану передбачено тиждень для роботи депутатів із виборцям. Водночас на останні два тижні грудня 2020 року пропонується запланувати роботу парламентарів у комітетах і з виборцями.
При цьому, згідно з додатком, перший робочий тиждень 2021 року (протягом 4-8 січня) депутати матимуть працювати у комітетах, а перше ж планерне засідання у новому році вони зможуть провести 12 січня.
Повідомляється, що при підготовці проекту, враховано графік проведення чергових сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи з 12 по 16 жовтня 2020 року та з 25 по 29 січня 2021 року, святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят.
Додамо, що відповідно до частини першої статті 10 закону "Про Регламент Верховної Ради України", чергові сесії парламенту, крім першої, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються, відповідно, не пізніше як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.
Нагадаємо, що наступний пленарний тиждень, згідно з календарним планом, має стати останнім у третій сесії ВР. Нардепи планують закінчити розгляд законопроекту про гральний бізнес у другому читанні, а також проголосувати за нового очільника Нацбанку.