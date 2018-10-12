Раді пропонують перенести День Незалежності України на 22 січня

“Проектом Постанови пропонується відраховувати період незалежності Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації, та визнати дату 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято. 24 серпня 1991 року слід вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до військових статутів, який передбачає закріплення військового вітання для військових ЗСУ та Нацгвардії “Слава Україні!”.