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Раді пропонують перенести День Незалежності України на 22 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект Постанови 9192 про День Незалежності України щодо переносу цього свята на 22 січня, з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.

“Проектом Постанови пропонується відраховувати період незалежності Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації, та визнати дату 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято. 24 серпня 1991 року слід вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до військових статутів, який передбачає закріплення військового вітання для військових ЗСУ та Нацгвардії “Слава Україні!”.

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