Раде предлагают перенести День Независимости Украины на 22 января

"Проектом Постановления предлагается отчислять период независимости Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации, и признать дату 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. 24 августа 1991 следует считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинских уставов, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".