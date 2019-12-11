Раді пропонують розглянути законопроект щодо держрегулювання поводження із агрохімікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики на засіданні підтримав направлення листа голові ВРУ Дмитру Разумкову про включення до порядку денного Верховної Ради України законопроекту №2548 про внесення змін до законодавства щодо державного регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами, передає кореспондент УНН.
Так, проект закону №2548 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами передбачає удосконалення правового регулювання у даній сфері, враховуючи необхідність усунення надмірного регулювання, посилення боротьби із фальсифікованими пестицидами і агрохімікатами.
На думку авторів законопроекту, він усуває постійний контроль за залишками пестицидів у продукції, передбачає дерегуляцію для органів влади – вони не будуть зобов’язані проходити додаткові процедури перед здійсненням реєстрації пестицидів. Окрім того, законопроект передбачає цифровий реєстр замість паперового, що спрощує перетин на кордоні.
Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України звернулося до Європейського Союзу за рекомендаціями і консультаціями, які стосуються використання деяких видів пестицидів, на забороні яких наполягають бджолярі та громадські організації.