Раде предлагают рассмотреть законопроект о госрегулировании обращения с агрохимикатами

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики на заседании поддержал направление письма главе ВРУ Дмитрию Разумкову о включении в повестку дня Верховной Рады Украины законопроекта №2548 о внесении изменений в законодательство о государственном регулировании в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами, передает корреспондент УНН.

Так, проект закона №2548 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами предусматривает усовершенствование правового регулирования в данной сфере, учитывая необходимость устранения избыточного регулирования, усиление борьбы с фальсифицированными пестицидами и агрохимикатами.

По мнению авторов законопроекта, он устраняет постоянный контроль за остатками пестицидов в продукции, предусматривает дерегуляции для органов власти - они не будут обязаны проходить дополнительные процедуры перед осуществлением регистрации пестицидов. Кроме того, законопроект предусматривает цифровой реестр вместо бумажного, что упрощает прохождение на границе.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины обратилось в Европейский Союз за рекомендациями и консультациями, которые касаются использования некоторых видов пестицидов, на запрете которых настаивают пчеловоды и общественные организации.

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