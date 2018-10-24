Раді пропонують продовжити дію угоди щодо розслідування катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано президентський проект закону 0204, яким пропонується продовжити до 1 серпня 2019 року строку дію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (катастрофа літака MH17), з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.
Зокрема, як зазначається у пояснювальній записці, схвалення проекту закону Верховною Радою України дозволить ратифікувати Угоду, що “сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії „Малайзійські авіалінії“, яка сталася на території України 17 липня 2014 року”.
Зазначається, що відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на території України 17 липня 2014 року.
Нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада продовжила дію угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака MH 17. Відповідний законопроект підтримали 257 народних депутатів.