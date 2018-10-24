Раді пропонують продовжити дію угоди щодо розслідування катастрофи MH17

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано президентський проект закону 0204, яким пропонується продовжити до 1 серпня 2019 року строку дію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (катастрофа літака MH17), з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.