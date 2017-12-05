ВР продовжила дію угоди щодо розслідування катастрофи MH17

Як зазначається у пояснювальній записці угода передбачає продовження дію угоди до 1 серпня 2018 року, “що сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії „Малазійські авіалінії“, яка сталася на території України 17 липня 2014 року”.

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Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на території України 17 липня 2014 року.

Нагадаємо, Bellingcat оприлюднила нові докази у справі збитого літака рейсу МН17.