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ВР продовжила дію угоди щодо розслідування катастрофи MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила дію угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака MH 17. Відповідний законопроект підтримали 257 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці угода передбачає продовження дію угоди до 1 серпня 2018 року, “що сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії „Малазійські авіалінії“, яка сталася на території України 17 липня 2014 року”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нідерланди націлені на покарання винних у трагедії MH17

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на території України 17 липня 2014 року.

Нагадаємо, Bellingcat оприлюднила нові докази у справі збитого літака рейсу МН17.

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