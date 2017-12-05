ВР продлила действие соглашения по расследованию катастрофы MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH17. Соответствующий законопроект поддержали 257 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке соглашение предусматривает продление действие соглашения до 1 августа 2018 года, "что будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".
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В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014.
Напомним, Bellingcat обнародовала новые доказательства по делу сбитого самолета рейса МН17.