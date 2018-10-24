Раде предлагают продлить действие соглашения по расследованию катастрофы MH17

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован президентский проект закона 0204, которым предлагается продлить до 1 августа 2019 срока действие Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 (катастрофа самолета MH17), со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.

В частности, как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта закона Верховной Радой Украины позволит ратифицировать Соглашение, что "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".

Отмечается, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014.

Напомним, в декабря 2017 года Верховная Рада продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH 17. Соответствующий законопроект поддержали 257 народных депутатов.

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