Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за вчинення двох і більше злочинів

Верховній Раді України пропонують розглянути проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення двох і більше злочинів. Даний проект закону поданий до ВР України 11 лютого, ініціатор законопроекту народний депутат України Віталій Купрій.

Проект закону оприлюднено на сайті Верховної Ради України.

"Головною метою законопроекту є зміна порядку призначення покарання за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань, що дозволить забезпечити винесення справедливих вироків та сприятиме запобіганню злочинам", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, Верховна Рада України планує провести 15 травня слухання на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".



