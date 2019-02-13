Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за вчинення двох і більше злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Народний депутат Віталій Купрій зареєстрував проект Закону, яким просить посилити кримінальну відповідальність за вчинення двох і більше злочинів, передає УНН.
Верховній Раді України пропонують розглянути проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення двох і більше злочинів. Даний проект закону поданий до ВР України 11 лютого, ініціатор законопроекту народний депутат України Віталій Купрій.
Проект закону оприлюднено на сайті Верховної Ради України.
"Головною метою законопроекту є зміна порядку призначення покарання за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань, що дозволить забезпечити винесення справедливих вироків та сприятиме запобіганню злочинам", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Нагадаємо, Верховна Рада України планує провести 15 травня слухання на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".