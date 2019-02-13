Раде предлагают усилить уголовную ответственность за совершение двух и более преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект закона, которым просит усилить уголовную ответственность за совершение двух и более преступлений, передает УНН.
Верховной Раде Украины предлагают рассмотреть проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления уголовной ответственности за совершение двух и более преступлений. Данный проект закона внесен в ВР Украины 11 февраля, инициатор законопроекта народный депутат Украины Виталий Куприй.
Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
"Главной целью законопроекта является изменение порядка назначения наказания по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний, что позволит обеспечить вынесение справедливых приговоров и способствовать предотвращению преступлений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, Верховная Рада Украины планирует провести 15 мая слушания на тему: "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".