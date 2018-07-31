Раді пропонують оподатковувати рідину для е-сигарет у розмірі 2 грн за мілілітр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У парламенті зареєстровано законопроект № 8601-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо визначення та оподаткування електронних сигарет, з посиланням на сайт ВРУ повідомляє УНН.
Так, згідно пояснювальної записці до проекту закону, завданням цього документу є наближення законодавчих і нормативних актів України до вимог Європейського Союзу стосовно регулювання певних продуктів, які пов’язані з тютюновими виробами, а саме електронних сигарет і їх заправних контейнерів.
А також пропонується запровадження акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а саме 2 гривні за 1 мілілітр рідини (яка використовується в електронних сигаретах, що міститься, у тому числі в складі картриджів, заправних контейнерів, резервуарів).
Крім того, у законі України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”:
— доповнюється стаття 1 визначенням електронна сигарета та заправний контейнер;
— доповнюється новою статтею 10-1 Електронні сигарети;
— доповнюється стаття 20 для визначення відповідальності за порушення норм статті 10-1.
Автори документу додали, що ухвалення законопроекту дозволить зменшити рівень споживання електронних сигарет, особливо молоддю, що поступово призведе до покращення здоров’я населення. Законопроект сприятиме практичному виконанню вимог законодавства та міжнародних зобов’язань України щодо захисту людей від шкідливого впливу електронних сигарет.
Як повідомляв УНН, у ВР вимагають захистити дітей і підлітків від тютюнопаління.