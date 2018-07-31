Раде предлагают облагать налогом жидкость для э-сигарет в размере 2 грн за миллилитр

Так, согласно пояснительной записке к проекту закона, задачей этого документа является приближение законодательных и нормативных актов Украины к требованиям Европейского Союза по регулированию определенных продуктов, связанных с табачными изделиями, а именно электронных сигарет и их заправочных контейнеров.

А также предлагается введение акцизного налога на жидкости, используемые в электронных сигаретах, а именно 2 гривны за 1 миллилитр жидкости (которая используется в электронных сигаретах, содержащийся, в том числе в составе картриджей, заправочных контейнеров, резервуаров).

Кроме того, в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения":

- дополняется статья 1 определением электронная сигарета и заправочный контейнер;

- дополняется новой статьей 10-1 Электронные сигареты;

- дополняется статья 20 для определения ответственности за нарушение норм статьи 10-1.

Авторы документа добавили, что принятие законопроекта позволит уменьшить уровень потребления электронных сигарет, особенно молодежью, постепенно приведет к улучшению здоровья населения. Законопроект будет способствовать практическому выполнению требований законодательства и международных обязательств Украины относительно защиты людей от вредного воздействия электронных сигарет.

Как сообщал УНН, в ВР требуют защитить детей и подростков от курения.