Раде предлагают облагать налогом жидкость для э-сигарет в размере 2 грн за миллилитр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект № 8601-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно определения и налогообложения электронных сигарет, со ссылкой на сайт ВРУ сообщает УНН.
Так, согласно пояснительной записке к проекту закона, задачей этого документа является приближение законодательных и нормативных актов Украины к требованиям Европейского Союза по регулированию определенных продуктов, связанных с табачными изделиями, а именно электронных сигарет и их заправочных контейнеров.
А также предлагается введение акцизного налога на жидкости, используемые в электронных сигаретах, а именно 2 гривны за 1 миллилитр жидкости (которая используется в электронных сигаретах, содержащийся, в том числе в составе картриджей, заправочных контейнеров, резервуаров).
Кроме того, в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения":
- дополняется статья 1 определением электронная сигарета и заправочный контейнер;
- дополняется новой статьей 10-1 Электронные сигареты;
- дополняется статья 20 для определения ответственности за нарушение норм статьи 10-1.
Авторы документа добавили, что принятие законопроекта позволит уменьшить уровень потребления электронных сигарет, особенно молодежью, постепенно приведет к улучшению здоровья населения. Законопроект будет способствовать практическому выполнению требований законодательства и международных обязательств Украины относительно защиты людей от вредного воздействия электронных сигарет.
Как сообщал УНН, в ВР требуют защитить детей и подростков от курения.