Радфед РФ зробив події часів Російської імперії "кримським святом"

Раніше закон пройшов через російську держдуму.

Як зазначив член комітету радфеду РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, закон "можна вважати і відповіддю на випущену днями держдепом "кримську декларацію".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не віддасть Крим Україні. Українська сторона категорично заперечує поширення суверенітету Російської Федерації на окуповану нею територію України.