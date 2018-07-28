Радфед РФ зробив події часів Російської імперії "кримським святом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Рада федерації РФ на засіданні в суботу затвердила закон, яким в Росії вирішили зробити події часів Російської імперії "кримським святом". Нова пам'ятна дата буде 19 квітня - так званий день прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії в 1783 році, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Раніше закон пройшов через російську держдуму.
Як зазначив член комітету радфеду РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, закон "можна вважати і відповіддю на випущену днями держдепом "кримську декларацію".
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не віддасть Крим Україні. Українська сторона категорично заперечує поширення суверенітету Російської Федерації на окуповану нею територію України.