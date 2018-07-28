Совфед РФ сделал события времен Российской империи "крымским праздником"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Совет федерации РФ на заседании в субботу утвердил закон, которым в России решили сделать события времен Российской империи "крымским праздником". Новая памятная дата будет 19 апреля - так называемый день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Ранее закон прошел через российскую госдуму.
Как отметил член комитета совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, закон "можно считать и ответом на выпущенную на днях госдепом "крымскую декларацию".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отдаст Крым Украине. Украинская сторона категорически отрицает распространение суверенитета Российской Федерации на оккупированную ею территорию Украины.