Совфед РФ сделал события времен Российской империи "крымским праздником"

Ранее закон прошел через российскую госдуму.

Как отметил член комитета совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, закон "можно считать и ответом на выпущенную на днях госдепом "крымскую декларацию".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отдаст Крым Украине. Украинская сторона категорически отрицает распространение суверенитета Российской Федерации на оккупированную ею территорию Украины.