Радбез вперше за чотири місяці провів засідання в стінах ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Уперше за чотири місяці Радбез провів засідання в стінах ООН. Про це написав у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє УНН.
"Без звичних краєвидів стола-підкови, але за фізичної присутності – вперше за чотири місяці Радбез провів засідання в стінах ООН", - написав Ніколенко.
За його словами, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Нью-Йорку, штаб-квартира готується до поступового відкриття.
"Перша фаза має розпочатися 20 липня, коли в будівлі зможуть одночасно знаходитися не більше 400 осіб (10% від звичайної кількості відвідувачів)", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, 1 липня Радбез ООН схвалив резолюцію щодо припинення вогню на час пандемії COVID-19.