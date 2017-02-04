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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52493 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Радбез ООН зняв санкції з екс-прем'єра Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Рада безпеки ООН виключив зі списку санкцій осіб, причетних до терористичних угруповань, колишнього прем'єр-міністра Афганістану і одного з ватажків афганських моджахедів Гульбеддіна Хекматіара, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Радбез ООН зняв санкції з екс-прем'єра Афганістану

Обмежувальні заходи щодо лідера Ісламської партії Гульбеддіна Хекматіара, включаючи блокування грошових активів, заборону на поїздки і ембарго на поставки зброї, анульовані.

Ісламська партія Гульбеддіна Хекматіара утворена в 1979 році в результаті розколу Ісламської партії Афганістану (ІПА) і тривалий час виступала союзником "Аль-Каїди" і "Талібану". Г.Хекматіар вважається одним з найбільш безжальних лідерів афганських бойовиків. У 1980-і роки він за підтримки США і Пакистану боровся проти радянських військ на Гіндукуш. У 1993-1994 роках Г.Хекматіар очолював афганський уряд.

У 2003 році адміністрація США включила його в терористичний список. У вересні 2016 року Г.Хекматіар підписав мирну угоду з президентом Афганістану Ашрафом Гані, що спричинило за собою хвилю протестів в Кабулі.

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