Совбез ООН снял санкции с экс-премьера Афганистана

Ограничительные меры в отношении лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, включая блокирование денежных активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, аннулированы.

Исламская партия Гульбеддина Хекматиара образована в 1979 году в результате раскола Исламской партии Афганистана (ИПА) и длительное время выступала союзником "Аль-Каиды" и "Талибана". Г.Хекматиар считается одним из самых безжалостных лидеров афганских боевиков. В 1980-е годы он при поддержке США и Пакистана боролся против советских войск на Гиндукуш. В 1993-1994 годах Г.Хекматиар возглавлял афганское правительство.

В 2003 году администрация США включила его в террористический список. В сентябре 2016 года Г.Хекматиар подписал мирное соглашение с президентом Афганистана Ашраф Гани, что повлекло за собой волну протестов в Кабуле.