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Радбез ООН сьогодні знову спробує проголосувати за резолюцію щодо Сирії

Радбез ООН сьогодні знову спробує проголосувати за резолюцію щодо Сирії

Київ • УНН

 • 11868 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Рада безпеки ООН сьогодні знову спробує проголосувати щодо нової резолюції про Сирію. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Заплановане голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції про Сирію було перенесено на суботу, 24 лютого. У п’ятницю вотум було відкладено, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію.

“Ми були не в змозі повністю заповнити пробіл, який залишається”, — заявив постпред Швеції в ООН Улаф Скоог після переговорів за зачиненими дверима. Він також сказав, що робота над документом продовжиться, і висловив сподівання, що голосування відбудеться у суботу.

Постпред Кувейту Мансур аль-Отайбі повідомив, що консенсусу щодо тексту резолюції поки не досягнуто, але “сторони близькі до згоди”.

Постпред США Ніккі Хейлі назвала неймовірним те, що Росія блокує голосування щодо припинення вогню для забезпечення доставки гуманітарної допомоги.

“Скільки ще людей має загинути, перш ніж Рада Безпеки погодиться провести це голосування? Давайте зробимо це сьогодні ввечері. Сирійський народ не може чекати”, — написала вона у своєму Twitter.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова підтримати в Раді Безпеки ООН резолюцію щодо гуманітарної паузи в Сирії, проте в ній немає гарантій, що бойовики будуть цього перемир’я дотримуватися.

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