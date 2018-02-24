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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62188 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75457 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78211 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106994 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
Совбез ООН сегодня вновь попытается проголосоватьза резолюцию по Сирии

Совбез ООН сегодня вновь попытается проголосоватьза резолюцию по Сирии

Киев  •  УНН

 • 11868 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Совет безопасности ООН сегодня вновь попытается проголосовать по новой резолюции о Сирии. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Запланированное голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции о Сирии было перенесено на субботу, 24 февраля. В пятницу вотум было отложено, поскольку члены Совбеза не смогли согласовать формулировки, которые устроят Россию.

"Мы были не в состоянии полностью заполнить пробел, который остается", - заявил постпред Швеции в ООН Улаф Скоог после переговоров за закрытыми дверями. Он также сказал, что работа над документом продолжится, и выразил надежду, что голосование состоится в субботу.

Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби сообщил, что консенсуса по тексту резолюции пока не достигнуто, но "стороны близки к соглашению".

Постпред США Никки Хейли назвала невероятным то, что Россия блокирует голосование по прекращению огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи.

"Сколько еще людей должно погибнуть, прежде чем Совет Безопасности согласится провести это голосование? Давайте сделаем это сегодня вечером. Сирийский народ не может ждать", - написала она в своем Twitter.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию по гуманитарной паузы в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут этого перемирия придерживаться.

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