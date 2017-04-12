Радбез ООН сьогодні голосуватиме за резолюцію щодо хіматаки в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У середу Рада безпеки ООН планує проголосувати за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки у Сирії, передає УНН з посиланням на AFP.
Велика Британія, Франція і Сполучені Штати Америки виступили з проектом, який був дещо змінений порівняно з представленим минулого тижня у відповідь на хіматаку.
Як зазначається, голосування заплановано на 19 годину за Грінвічем і відбудеться на фоні візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву, де він планує закликати РФ переглянути свою підтримку президента Сирії Башара Асада.
За словами дипломатів, Росія буде використовувати своє право вето, щоб заблокувати цей захід. І це буде восьмий раз, коли Москва використовує право вето в Радбезі для блокування дій проти Сирії.
У проекті резолюції засуджується застосування хімічної зброї і висловлюється повна підтримка слідчим Організації із заборони хімічної зброї та спільній слідчій групі з ООН, яка має визначити, хто відповідальний за атаку.
У тексті закликають сирійський уряд надати плани і журнали польотів та іншу інформацію про військові операції за 4 квітня, передати імена командирів повітряних суден і забезпечити слідчим ООН доступ до всіх авіабаз.
Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія звернеться до Організації Об'єднаних Націй щодо розслідування хімічної атаки в Сирії.