Совбез ООН сегодня будет голосовать за резолюцию по химатакам в Сирии

Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки выступили с проектом, который был несколько изменен по сравнению с представленным на прошлой неделе в ответ на химатаку.

Как отмечается, голосование намечено на 19 часов по Гринвичу и состоится на фоне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, где он планирует призвать РФ пересмотреть свою поддержку президента Сирии Башара Асада.

По словам дипломатов, Россия будет использовать свое право вето, чтобы заблокировать это мероприятие. И это будет восьмой раз, когда Москва использует право вето в Совбезе для блокировки действий против Сирии.

В резолюции осуждается применение химического оружия и высказывается полная поддержка следователем Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группе ООН, которая должна определить, кто ответственен за атаку.

В тексте призывают сирийское правительство предоставить планы и журналы полетов и другую информацию о военных операциях за 4 апреля, передать имена командиров воздушных судов и обеспечить следователям ООН доступ ко всем авиабазам.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обратится к Организации Объединенных Наций по расследованию химической атаки в Сирии.