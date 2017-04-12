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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65302 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165890 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121722 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119712 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114176 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105335 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

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Совбез ООН сегодня будет голосовать за резолюцию по химатакам в Сирии

Совбез ООН сегодня будет голосовать за резолюцию по химатакам в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9145 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В среду Совет безопасности ООН планирует проголосовать за резолюцию об независимом расследовании химической атаки в Сирии, передает УНН со ссылкой на AFP.

Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки выступили с проектом, который был несколько изменен по сравнению с представленным на прошлой неделе в ответ на химатаку.

Как отмечается, голосование намечено на 19 часов по Гринвичу и состоится на фоне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, где он планирует призвать РФ пересмотреть свою поддержку президента Сирии Башара Асада.

По словам дипломатов, Россия будет использовать свое право вето, чтобы заблокировать это мероприятие. И это будет восьмой раз, когда Москва использует право вето в Совбезе для блокировки действий против Сирии.

В резолюции осуждается применение химического оружия и высказывается полная поддержка следователем Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группе ООН, которая должна определить, кто ответственен за атаку.

В тексте призывают сирийское правительство предоставить планы и журналы полетов и другую информацию о военных операциях за 4 апреля, передать имена командиров воздушных судов и обеспечить следователям ООН доступ ко всем авиабазам.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обратится к Организации Объединенных Наций по расследованию химической атаки в Сирии.

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