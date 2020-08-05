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Радбез Білорусі заявив про нібито шість спроб "кольорових революцій" за історію країни

Радбез Білорусі заявив про нібито шість спроб "кольорових революцій" за історію країни

Київ • УНН

 • 11495 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що країна за час своєї незалежності нібито пережила шість спроб “кольорових революцій”. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Починаючи з 1994 року, жодна значима виборча кампанія в Білорусі не обходилася без зовнішнього втручання. Новітня історія нашої країни пам’ятає як мінімум шість спроб кольорових революцій”, — сказав держсекретар.

За його словами, подібні процеси тривають, “хоча часом в більш витончених, нерідко закамуфльованих формах”. “Одна з них, так звана трансформація, передбачає кардинальне демонтування суверенітету Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення і дискредитацію органів державного управління”, — вважає Равков.

Він зазначив, що “основними драйверами в цьому повинні бути зовні неполітизовані структури, недержавні ЗМІ, блогосфера і соціальні мережі”. На його думку, сучасне життя немислиме без цих атрибутів, але в той же час їх використання “саме для масового промивання мізків” перетворилося в вирішальний фактор конфліктів і соціальних потрясінь поточного сторіччя. “Висловлюючись образно — нас вже готують до операції, але наркоз ще не настав. Не можна на це піддаватися”, — уклав держсекретар.

Теми “кольорових революцій” в Білорусі напередодні, 4 серпня, торкнувся президент країни Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуті мільярдні ресурси, і на ній вирішили відпрацювати нові технології “кольорових революцій”.

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