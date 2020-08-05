Совбез Беларуси заявил о якобы шести попытках "цветных революций" в истории страны

“Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций”, — сказал госсекретарь.

По его словам, подобные процессы продолжаются, “хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах”. “Одна из них, так называемая трансформация, предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления”, — считает Равков.

Он отметил, что “основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети”. По его мнению, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, но в то же время их использование “именно для массового промывания мозгов” превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений текущего столетия. “Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться”, — заключил госсекретарь.

Тему “цветных революций” в Беларуси накануне, 4 августа, затронул президент страны Александр Лукашенко. В обращении к народу он заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, и на ней решили отработать новые технологии “цветных революций”.