Радари NASA отримали фотографії небезпечного астероїда 2014 JO25

За даними NASA, цей астероїд за формою виявився схожий на "гантелю" або "чобіток", що ріднить його з кометою Чурюмова-Герасименка, яку вивчав зонд "Розетта" до вересня минулого року.

Як і комета, це небесне тіло виникло в результаті зіткнення двох менших за розміром астероїдів. Діаметр більшої "півкулі" 2014 JO25 становить 620 метрів, а розміри другої половини поки не визначені.

Як відзначають астрономи, він буде рухатися з рекордно швидкістю для астероїда - близько 33 кілометри на секунду, або 118 тисяч кілометрів на годину. У момент зближення із Землею 2014 JO25 буде добре видно навіть в самі невеликі телескопи за рахунок своєї блискучої поверхні.

Вчені сподіваються, що нові фотографії цього об'єкта, які будуть отримані сьогодні вночі і в наступні два дні за допомогою радарів NASA і 300-метрового радіотелескопу Аресібо в Пуерто-Ріко, допоможуть уточнити розміри 2014 JO25 і розкрити таємниці його походження.

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