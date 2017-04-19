Радары NASA получили фотографии опасного астероида 2014 JO25

По данным NASA, астероид по форме оказался похож на "гантель" или "сапожок", что роднит его с кометой Чурюмова-Герасименко, которую изучал зонд "Розетта" до сентября прошлого года.

Как и комета, это небесное тело возникло в результате столкновения двух меньших по размеру астероидов. Диаметр большего "полушария" 2014 JO25 составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.

Как отмечают астрономы, он будет двигаться с рекордной скоростью для астероида - около 33 километров в секунду, или 118 000 километров в час. В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо видно даже в самые небольшие телескопы за счет его блестящей поверхности.

Ученые надеются, что новые фотографии этого объекта, которые будут получены сегодня ночью и в следующие два дня с помощью радаров NASA и 300-метрового радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, помогут уточнить размеры 2014 JO25 и раскрыть тайны его происхождения.

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