Радары NASA получили фотографии опасного астероида 2014 JO25
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Радарные станции NASA получили первые фотографии большого астероида 2014 JO25, который сблизится с Землей сегодня ночью и пролетит менее чем за два миллиона километров от поверхности планеты, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.
По данным NASA, астероид по форме оказался похож на "гантель" или "сапожок", что роднит его с кометой Чурюмова-Герасименко, которую изучал зонд "Розетта" до сентября прошлого года.
Как и комета, это небесное тело возникло в результате столкновения двух меньших по размеру астероидов. Диаметр большего "полушария" 2014 JO25 составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.
Как отмечают астрономы, он будет двигаться с рекордной скоростью для астероида - около 33 километров в секунду, или 118 000 километров в час. В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо видно даже в самые небольшие телескопы за счет его блестящей поверхности.
Ученые надеются, что новые фотографии этого объекта, которые будут получены сегодня ночью и в следующие два дня с помощью радаров NASA и 300-метрового радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, помогут уточнить размеры 2014 JO25 и раскрыть тайны его происхождения.
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