Рада звільнила голову Фонду держмайна І.Білоуса (доповнено)

“Ставиться на голосування проект постанови про звільнення Білоуса Ігоря Олегович з посади голови Фонду державного майна України у зв’язку із поданою ним заявою про звільнення за власним бажанням”, — сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій, після чого депутати 242 голосами підтримали цю постанову.

Як повідомляв УНН, вчора, 12 квітня, цей проект постанови був ухвалений на засіданні комітету з питань економічної політики у присутності голови уряду Володимира Гройсмана. За ухвалення проекту постанови проголосувала більшість членів комітету, за виключенням одного депутата, який “утримався”.