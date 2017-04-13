Рада звільнила голову Фонду держмайна І.Білоуса (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса із посаді у зв'язку із поданою ним заявою залишити цю посаду за власним бажанням. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати за необхідної кількості 226 голосів, передає кореспондент УНН.
“Ставиться на голосування проект постанови про звільнення Білоуса Ігоря Олегович з посади голови Фонду державного майна України у зв’язку із поданою ним заявою про звільнення за власним бажанням”, — сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій, після чого депутати 242 голосами підтримали цю постанову.
Як повідомляв УНН, вчора, 12 квітня, цей проект постанови був ухвалений на засіданні комітету з питань економічної політики у присутності голови уряду Володимира Гройсмана. За ухвалення проекту постанови проголосувала більшість членів комітету, за виключенням одного депутата, який “утримався”.