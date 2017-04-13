Рада уволила главу Фонда госимущества И.Билоуса (дополнено)

“Ставится на голосование проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с поданным им заявлением об увольнении по собственному желанию”, — сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, после чего депутаты 242 голосами поддержали это постановление.

Как сообщал УНН, вчера, 12 апреля, этот проект постановления был принят на заседании комитета по вопросам экономической политики в присутствии председателя правительства Владимира Гройсмана. За принятие проекта постановления проголосовало большинство членов комитета, за исключением одного депутата, который “воздержался”.