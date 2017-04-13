Рада уволила главу Фонда госимущества И.Билоуса (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса с должности в связи с поданным им заявлением оставить эту должность по собственному желанию. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата при необходимом количестве 226 голосов, передает корреспондент УНН.
“Ставится на голосование проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с поданным им заявлением об увольнении по собственному желанию”, — сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, после чего депутаты 242 голосами поддержали это постановление.
Как сообщал УНН, вчера, 12 апреля, этот проект постановления был принят на заседании комитета по вопросам экономической политики в присутствии председателя правительства Владимира Гройсмана. За принятие проекта постановления проголосовало большинство членов комитета, за исключением одного депутата, который “воздержался”.