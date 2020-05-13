Рада зробила невідкладним питання особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні визначила як невідкладний законопроект №3415 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків в внесення альтернативних до 15 травня 2020 року”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект підготовлено з метою удосконалення застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні.
Так, законопроектом передбачається:
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- збільшити нижню границю застосування особливої процедури з 500 до 1000 пропозицій (поправок),
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- надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій комітетом пропозиції до кожної статті прийнятому у першому читанні проекту, наполягати на їх голосуванні з обмеженням загального часу на їх обґрунтування до 5 хвилин.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури” № 561-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговому засіданні 16 квітня 2020 року.