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Рада зробила невідкладним питання особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні визначила як невідкладний законопроект №3415 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада зробила невідкладним питання особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні

“Ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків в внесення альтернативних до 15 травня 2020 року”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект підготовлено з метою удосконалення застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

Так, законопроектом передбачається:

  • збільшити нижню границю застосування особливої процедури з 500 до 1000 пропозицій (поправок),
  • надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій комітетом пропозиції до кожної статті прийнятому у першому читанні проекту, наполягати на їх голосуванні з обмеженням загального часу на їх обґрунтування до 5 хвилин.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури” № 561-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговому засіданні 16 квітня 2020 року.

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