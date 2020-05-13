Рада зробила невідкладним питання особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні

“Ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків в внесення альтернативних до 15 травня 2020 року”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект підготовлено з метою удосконалення застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

Так, законопроектом передбачається:



збільшити нижню границю застосування особливої процедури з 500 до 1000 пропозицій (поправок),



надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій комітетом пропозиції до кожної статті прийнятому у першому читанні проекту, наполягати на їх голосуванні з обмеженням загального часу на їх обґрунтування до 5 хвилин.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури” № 561-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговому засіданні 16 квітня 2020 року.



