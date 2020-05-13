Рада сделала неотложным вопрос особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании определила как неотложный законопроект №3415 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Ставлю на голосование предложение о признании законопроекта неотложным и сокращении сроков по внесению альтернативных до 15 мая 2020 года", - сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен с целью усовершенствования применения особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.
Так, законопроектом предусматривается:
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- увеличить нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 предложений (поправок),
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- предоставить право каждому депутату определять по одному отклоненному комитетом предложению к каждой статье принятом в первом чтении проекта, настаивать на их голосовании с ограничением общего времени на их обоснование до 5 минут.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" № 561-IX, который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года.