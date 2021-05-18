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Рада змінила порядок денний п'ятої сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Верховна Рада у четвер ухвалила проект постанови № 4690-12 про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Рада змінила порядок денний п'ятої сесії

Деталі

Проект постанови пропонує включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання 19 законопроектів.

Зокрема, пропонується включити до порядку денного Президентський проект закону № 5420 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Документ серед іншого пропонує доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 201-2 “Контрабанда товарів”, 201-3 “Контрабанда підакцизних товарів”, 201-4 “Недостовірне декларування товарів”.

Зокрема, пропонованою статтею 201-4 ККУ передбачається ввести кваліфікуючу ознаку такого кримінального правопорушення, як недостовірне декларування товарів, — сприяння у будь-якій формі службовою особою митного органу з використанням влади чи службового становища.

В той же час указаною статтею пропонується звільняти особу, яка вчинила діяння, що призвели до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних, великих та особливо великих розмірах від кримінальної відповідальності, якщо така особа до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила подвійний розмір несплаченого митного платежу.

Також пропонується розширити порядок денний наступними питаннями:

— щодо заходів з підтримки моряків, які працюють на суднах у міжнародному морському судноплавстві (№ 5140);
— про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№ 5110);
— щодо додаткового захисту малолітніх (№ 5358);
— щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності (№ 5360);
— щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (№ 5321);
— щодо кримінальної відповідальності за катування (№ 5336);
— щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних федерацій та уточнення деяких положень (№ 5164);
— про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (№ 5235);
— щодо утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони (№ 5254);
— щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива (№ 5118);
— щодо спрощення господарської діяльності з вироб-ництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових (№ 5119);
— про внесення змін до Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг (№ 5199);
— щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5305);
— щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 5415);
— щодо приведення деяких положень у відповідність до Конституції України (№ 5459, 5459-1, 5459-2);
— щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (№ 5241).

Додамо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков раніше сьогодні підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання парламенту — на 16 годину. На порядку денному — питання звільнень у Кабінеті міністрів.

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