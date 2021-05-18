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Рада изменила повестку дня пятой сессии

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Верховная Рада в четверг приняла проект постановления № 4690-12 о внесении изменений в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Рада изменила повестку дня пятой сессии

Детали

Проект постановления предлагает включить в повестку дня пятой сессии Верховной Рады девятого созыва 19 законопроектов.

В частности, предлагается включить в повестку дня Президентский проект закона № 5420 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Документ среди прочего предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 201-2 “Контрабанда товаров”, 201-3 “Контрабанда подакцизных товаров”, 201-4 “Недостоверное декларирование товаров”.

В частности, предлагаемой статьей 201-4 УК предусматривается ввести квалифицирующий признак такого уголовного преступления, как недостоверное декларирование товаров, — содействие в любой форме должностным лицом таможенного органа с использованием власти или служебного положения.

В то же время указанной статьей предлагается освобождать лицо, совершившее деяния, которые привели к неправомерному уменьшению или освобождение от уплаты таможенных платежей в крупных, больших и особо крупных размерах от уголовной ответственности, если такое лицо до привлечения к уголовной ответственности уплатило двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

Также предлагается расширить повестку дня следующими вопросами:

— о мерах по поддержке моряков, работающих на судах в международном морском судоходстве (№ 5140)
— о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине” (№ 5110)
— о дополнительной защите малолетних (№ 5358);
— по развитию системы пробации, увеличение альтернатив лишения свободы и создание условий для снижения рецидивной преступности (№ 5360)
— об усилении ответственности за управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции (№ 5321)
— об уголовной ответственности за пытки (№ 5336)
— по упорядочению деятельности спортивных клубов и спортивных федераций и уточнения некоторых положений (№ 5164)
— о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины (№ 5235);
— о создании пожарно-спасательных подразделений для обеспечения местной пожарной охраны (№ 5254);
— по установлению пониженных ставок акцизного налога на алкогольные напитки (пиво) для малых производителей пива (№ 5118)
— по упрощению хозяйственной деятельности по производства пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых (№ 5119)
— о внесении изменений в Закон Украины “О временных мерах на период проведения антитеррористической операции” для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг (№ 5199)
— по совершенствованию правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (№ 5305)
— относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 5415)
— относительно приведения некоторых положений в соответствие с Конституцией Украины (№ 5459, 5459-1, 5459-2)
— по совершенствованию порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы (№ 5241).

Добавим

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ранее сегодня подписал распоряжение о созыве 18 мая внеочередного пленарного заседания парламента — на 16 часов. На повестке дня — вопрос увольнений в Кабинете министров.

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