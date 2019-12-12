Рада зменшила тиск на бізнес з боку органів ринкового нагляду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалили в цілому проект закону щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України, передає УНН.
Законопроект № 2172 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду передбачає удосконалення законодавства в сфері державного ринкового нагляду. Зокрема, законопроект направлений на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.
На думку ініціаторів законопроекту, він сприятиме прогресу у переговорах щодо укладення Угоди АСАА та забезпечення безперешкодного доступу української промислової продукції на ринок ЄС, а також забезпечить повнішу відповідність національного законодавства до європейського законодавства в сфері державного ринкового нагляду і сприятиме виконанню Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію.
Нагадаємо, 12 листопада народні депутати України ухвалили за основу законопроект № 2172 щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів України.