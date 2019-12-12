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Рада уменьшила давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Рада уменьшила давление на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Киев  •  УНН

 • 10672 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает УНН.

Законопроект № 2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора предусматривает усовершенствование законодательства в сфере государственного рыночного надзора. В частности, законопроект направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, опасной, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям.

По мнению инициаторов законопроекта, он будет способствовать прогрессу в переговорах по заключению Соглашения АСАА и обеспечения беспрепятственного доступа украинской промышленной продукции на рынок ЕС, а также обеспечит полное соответствие национального законодательства с европейским законодательством в сфере государственного рыночного надзора и способствовать выполнению Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации.

Напомним, 12 ноября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект № 2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины.

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