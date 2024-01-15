Рада завтра не планує розглядати питання відкликання Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада завтра ймовірно не розглядатиме питання про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Верховна Рада завтра не буде розглядати питання відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
"Розіслали порядок денний роботи Парламенту на завтра. І вгадайте якого питання там немає? Знову немає змін по Комітетам і відкликання Безуглої з посади заступника оборонного Комітету", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що питання відставки, можливо, буде піднято в залі іншими депутатами.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.