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Рада завтра не планує розглядати питання відкликання Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету - нардеп

Рада завтра не планує розглядати питання відкликання Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету - нардеп

Київ • УНН

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Верховна Рада завтра ймовірно не розглядатиме питання про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Верховна Рада завтра не буде розглядати питання відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

"Розіслали порядок денний роботи Парламенту на завтра. І вгадайте якого питання там немає? Знову немає змін по Комітетам і відкликання Безуглої з посади заступника оборонного Комітету", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що питання відставки, можливо, буде піднято в залі іншими депутатами.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.

Павло Башинський

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